Η αμερικανική CENTCOM καταδικάζει ως «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας τις επιθέσεις κατά του Κουβέιτ

Ο αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδιδόμενες στο Ιράν, επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

«Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά του Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίσθηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Κουβέιτ. Αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το ιρανικό καθεστώς συμβαίνει λίγες ώρες μετά την εκτόξευση από τις ιρανικές δυνάμεις πέντε drones που αποτέλεσαν άμεση απειλή για τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή», αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης στην Μέση Ανατολή (CENTCOM) στο Χ, στην οποία διευκρινίζεται ότι τα drones αναχαιτίσθηκαν.

Το Κουβέιτ καταδίκασε και από την πλευρά του τις επιθέσεις με drones και πυραύλους τις οποίες απέδωσε στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ, εκφράζει την «δριμύτερη καταδίκη των ιρανικών εγκληματικών επιθέσεων κατά του εδάφους του κράτους του Κουβέιτ με πυραύλους και drones στο πλαίσιο μία επικίνδυνης κλιμάκωσης».

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης, χωρίς να διευκρινίζουν για ποια βάση πρόκειται, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν.

