Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον έντεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 άλλων, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα «ζώνη μαχών».

Το ένα πλήγμα στοχοθέτησε την αυγή κτίριο στην πόλη Σιδώνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, δήλωσε το υπουργείο. Άλλο πλήγμα σε όχημα που κινείτο στην ίδια περιοχή προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών και των γονιών τους.

