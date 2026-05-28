Νεπάλ: Αμερικανός κατέρριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης στο Έβερεστ

Ο Αμερικανός αλπινιστής, Τάιλερ Άντριους, κατέρριψε σήμερα το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης στο Έβερεστ –με οξυγόνο– διανύοντας σε λιγότερο από δέκα ώρες τη διαδρομή που οδηγεί από τον καταυλισμό βάσης (5.364 μέτρα) στην κορυφή (8.848 μέτρα), σύμφωνα με την ομάδα του.

«Έφθασε στην κορυφή μέσα σε μόνο 9 ώρες και 55 λεπτά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο σέρπα, Ντέιβιντ Στίβεν, υπεύθυνος της εταιρίας Asia Trekking, διοργανώτριας της αποστολής.

Το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ το είχε ο Νεπαλέζος σέρπα Λάκπα Γκέλου, που έφθασε το 2003 στην «κορυφή του κόσμου», ακολουθώντας τη ίδια διαδρομή σε 10 ώρες και 56 λεπτά.

Σύμφωνα με την Asian Trekking, ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση μόνος τους, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό, στη διάρκεια της διαδρομής.

Περισσότεροι από 950 ορειβάτες, σύμφωνα με τις Αρχές του Νεπάλ, έχουν καταφέρει να φθάσουν στην υψηλότερη κορυφή του πλανήτη κατά την εαρινή περίοδο ανάβασης που ξεκίνησε στις 13 Μαΐου, με τον αριθμό αυτό να οδεύει προς επίπεδο ρεκόρ χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, ο μεγαλύτερος αριθμός αναβάσεων στο Έβερεστ σε μία μόνο περίοδο, ήταν έως τώρα 872, ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2019.

Αρκετά ακόμα ρεκόρ έχουν καταρριφθεί φέτος, όπως αυτό του μεγαλύτερου αριθμού αναβάσεων σε ένα μόνο ταξίδι (275, στις 21 Μαΐου) και αυτό του αριθμού των αδειών που χορηγήθηκαν από τις αρχές σε ξένους (494).

Πέντε ορειβάτες –δύο Ινδοί και τρεις Νεπαλέζοι– έχασαν φέτος τη ζωή τους στις πλαγιές του Έβερεστ. Το 2023 –η σεζόν με τα περισσότερα θύματα– 18 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

