Τραμπ: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σπουδαίο- Δεν έχει ξαναγίνει εισιτήρια να πωλούνται τόσο γρήγορα»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία των πωλήσεων εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7).

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σπουδαίο. Είναι το πιο επιτυχημένος από πλευράς πωλήσεων εισιτηρίων. Δεν έχει ξαναγίνει εισιτήρια να πωλούνται τόσο γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα αυτό τον μήνα, επέκρινε την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, δηλώνοντας ότι, δεν θα πλήρωνε περισσότερα από 1.000 δολάρια για να παρακολουθήσει τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας των ΗΠΑ.

Όπως είναι γνωστό, οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσαν, ότι εξέδωσαν κλήτευση στη FIFA σχετικά με τις πρακτικές της σχετικά με την πώληση εισιτηρίων, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που εξέφρασαν σχετικές ανησυχίες.

