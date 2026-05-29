Γκ. Κροζέτο: «Η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι η ασφάλεια όλων μας»
«Εκφράζω την εντονότερη δυνατή καταδίκη μου για το ρωσικό drone το οποίο έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας δυο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος», έγραψε στο «Χ» ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.
«Εκφράζουμε την βαθιά μας αλληλεγγύη στον αντιπρόεδρο της ρουμανικής κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας Ράντου Ντίνελ Μίρουτσα , όπως και σε όλο τον λαό της Ρουμανίας. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρότατη: η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ασφάλεια όλων μας. Είμαστε ενωμένοι για την υπεράσπιση της ειρήνης, της σταθερότητας και του ευρωατλαντικού εδάφους», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
