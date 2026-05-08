Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι κινεζικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων με κινεζικό πλήρωμα δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ και εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τα πλοία που έχουν επηρεασθεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν κινέζοι υπήκοοι μέλη του πληρώματος επί του πλοίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ του πληρώματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Caixin μετέδωσε χθες ότι κινεζικής πλοιοκτησίας τάνκερ δέχθηκε επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

