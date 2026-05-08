Κίνα: Ο απολογισμός από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων αυξήθηκε σε 37 νεκρούς

Ο απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας, αυξήθηκε σε 37 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η τραγωδία, που προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό πολλών δεκάδων ανθρώπων σύμφωνα με το δίκτυο, εξελίχθηκε τη Δευτέρα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, στη Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν (κεντρική Κίνα).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 26 νεκροί.

