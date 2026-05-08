Φον ντερ Λάιεν: “Πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ”

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε, αργά χθες το βράδυ, ότι σημειώνεται «ικανοποιητική πρόοδος» μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών προς την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», τονίζει η Φον ντερ Λάιεν στη δήλωσή της και προσθέτει: «Συζητήσαμε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι, και από τις δύο πλευρές, στην εφαρμογή της. Σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, υπό όρους, την εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ που συνήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Ωστόσο οι εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ απαιτούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, πριν από την επίσημη εφαρμογή της.

Τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι πολύωρες συζητήσεις μεταξύ των δύο θεσμών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, «καταγράφηκε πρόοδος σε μια σειρά θεμάτων» και ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίστηκε για τις 19 Μαΐου. «Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό μας διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το νομοθετικό έργο το συντομότερο δυνατό», διαβεβαίωσε ο Μιχαήλ Δαμιανός, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ