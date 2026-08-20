Γερμανία: Μια νεκρή από σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι, έπληξαν χθες, περιοχές της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, και πολλοί να τραυματισθούν. Προκλήθηκαν ωστόσο και σοβαρές ζημιές.

Όπως προειδοποίησε η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενδέχεται αν ακολουθήσουν πιο σφοδρές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας.

Μια 58χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της στο Βάλντορφ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, όταν, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε δέντρο και έπεσε πάνω στο σημείο όπου είχε καταφύγει μαζί με μια 47χρονη, χάνοντας επί τόπου τη ζωή της.

Η 47χρονη, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε άλλη περιοχή στη Ρηνανία-Παλατινάτο, έπεσαν δέντρα και τοίχοι σπιτιών.

– Ανεμοστρόβιλος στο Βραδεμβούργο

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή Φίρστενβαλντε-Σπρέε στο Βραδεμβούργο

Ένας άλλος ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τετάρτη, το βράδυ την περιοχή γύρω από την πόλη Βέτσλαρ στο κεντρικό κρατίδιο της Έσσης,

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι περίπου 60 κατοικίες στη Βέτσλαρ υπέστησαν ζημιές. Σε αρκετές περιπτώσεις αποκολλήθηκαν κεραμίδια και τμήματα στεγών, ενώ ολόκληρες στέγες παρασύρθηκαν από τους ανέμους και μεταφέρθηκαν σε απόσταση έως και 100 μέτρων.