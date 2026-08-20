Ραδιενέργεια στο βυθό του Ατλαντικού

Επιστήμονες που ερευνούν τον βυθό του Ατλαντικού ήρθαν αντιμέτωποι με ανησυχητικά ευρύματα. Συγκεκριμένα, σε βάθος πάνω από 4.700 μέτρα οι επιστήμονες εντόπισαν πάνω από 200.000 βαρέλια τα οποία περιλαμβάνουν ραδιενεργά απόβλητα. Μερικά από αυτά εντοπίστηκαν σε στάδια παραμόρφωσης, ενώ το περιεχόμενό τους φαίνεται να έχει διαχυθεί.

Οι έρευνες των επιστημόνων αφορούσαν τον βυθό του Βόρειου Ατλαντικού. 30 επιστήμονες μεταφέρθηκαν με το ερευνητικό σκάφος “Pourquoi Pas” στην περιοχή σε διάστημα από τις 27 Μαϊου έως τις 28 Ιουνίου. Με τη βοήθεια του υποβρυχίου “Ναυτίλος” έφτασαν στο βυθό και παρατήρησαν από κοντά τα βαρέλια και την γύρω περιοχή.

Τα ευρύματα

Εντοπίστηκαν βαρέλια σε κατάσταση παραμόρφωσης και φθοράς. Γύρω τους και πάνω τους έχουν αναπτυχθεί οργανισμοί όπως σφουγγάρια και καβούρια.

Η ραδιενέργεια

Τα όργανα των επιστημόνων κατέγραψαν ραδιονουκλεϊδια στον βυθό, τα οποία προέρχονται από τα απόβλητα. Μάλιστα οι τιμές που καταγράφηκαν ήταν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα. Το κοβάλτιο 60 και το νιόβιο 94 αποτελούν χρήσιμους δείκτες ραδιενέργειας. Ανιχνεύτηκαν επίσης καίσιο 137 και αμερίκιο 241. Τα συγκεκριμένα άτομα ίσως να προέρχονται από δοκιμές πυρηνικών όπλων σύμφωνα με τους ερευνητές.

Το «ρομπότ» των επιστημόνων «βούτηξε» πρώτο στο βυθό

Τα πρώτα στοιχεία για τα βαρέλια και τα χαρακτηρίστικά τους είχε δώσει το ρομπότ ULYX to 2025. Πρόκειται για ένα αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που είναι σχεδιασμένο για να πραγματοποιεί καταδύσεις. Μπορεί να κατέβει σε βάθος μέχρι και τα 6.000 μέτρα. Λειτουργεί χαρτογραφόντας το υποβρύχιο περιβάλλον και προσφέροντας πολυπαραμετρικά επιστημονικά δεδομένα.

Τα στοιχεία που έφερε το ρομπότ στην επιφάνεια της θάλασσας το 2025 ανέφεραν 3.355 βαρέλια. Οι επιστήμονες στη πρώτη φάση της έρευνας τότε, περισυνέλλεξαν και δείγματα νερού ιζήματος και ψαριών. Με τη βοήθεια του ρομπότ, το οποίο είχε ήδη χαρτογραφήσει την υποβρύχια περιοχή με ακρίβεια, σχεδιάστηκε η φετική ερευνητική αποστολή.

Πως τα βαρέλια κατέληξαν στον πάτο του Ατλαντικού;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες φαίνεται πως τα βαρέλια απορρίφθηκαν στον ωκεανό κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το περιεχόμενο των βαρελιών πρόλθε πιθανότατα από πυρηνικές δραστηριότητες. Μετά τα υλικά αυτά αναμείχθηκαν είτε με σκυρόδεμα είτε με πίσα και τοποθετήθηκε στα μεταλλικά δοχεία. Η Γαλλία ήταν μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που απέρριψε ραδιενεργά απόβλητα στην περιοχή. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία γαλλικών ερευνητικών φορέων η Γαλλία έριξε στον ωκεανό πάνω από 46.000 βαρέλια το 1967 και το 1969.

Η οικολογική επίπτωση στη θαλάσσια ζωή

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως ραδιενεργό υλικό έχει «ξεφύγει» από τα βαρέλια. Ωστόσο ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των οικολογικών επιπτώσεων δεν έχουν απαντηθεί, καθώς αναμένονται αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων που θα δείξουν αν η ραδιενέργεια έχει επηρεάσει του οργανισμούς.