Ο Τραμπ κήρυξε «οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου» στο Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με αυστηρά οικονομικά αντίποινα κάθε χώρα που θα στηρίξει το Ιράν.

Η κίνηση αυτή κλιμακώνει την πίεση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών επιθέσεων που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέσα από μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο κ. Τραμπ ξεκαθάρισε ότι όποιο κράτος επιτρέψει σε τράπεζες, εταιρείες, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν οποιουδήποτε είδους βοήθεια στο Ιράν, θα υποστεί βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.

«Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», συνέχισε, υποσχόμενος «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

«Λαθρεμπόριο πετρελαίου, ανταλλαγές νομισμάτων, μεταφορές ρευστότητας, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηογνώμονες, εταιρείες βιτρίνες — όλ’ αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα», συνέχισε, υπόψη των χωρών που προφανώς υποψιάζεται πως παρέχουν βοήθεια, φανερά ή κρυφά, στο Ιράν.

Ωστόσο δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα μέτρα και στις κυρώσεις που σκοπεύει να προωθήσει.

Με δεδομένα τη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη και στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για τον πόλεμο, καθώς και τη μείωση διαφόρων καίριων κατηγοριών πυρομαχικών στα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος, που αρέσκεται να προβάλλει το προφίλ του απρόβλεπτου, μοιάζει τελευταία να έχει υιοθετήσει μάλλον στάση αναμονής σε στρατιωτικό επίπεδο.