Βίντεο: Δέμα ήρθε με … drone
Δεν πήγαν όμως όλα καλά στην παράδοση του δέματος
Με ανυπομονησία περίμενε μία γυναίκα την παραγγελία της καθώς θα έφτανε στα χέρια της με ένα… drone. Ωστόσο δεν πήγαν όλα όπως περίμενε.
Η γυναίκα άκουσε το drone να καταφτάνει στο σπίτι της και βγήκε έξω να καταγράψει τη “ξεχωριστή” παράδοση του δέματος. Και ενώ φαίνεται να φτάνει το πακέτο, κάτι πάει στραβά στον μηχανισμό του drone και το δέμα πέφτει στην πισίνα του σπιτιού.
Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την παράδοξη “προσγείωση” του πακέτου.
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