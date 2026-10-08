Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στη βόρεια και τη νότια Γάζα, την ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την έναρξη του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Δύο νεκροί στην Τζαμπάλια

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα τα ξημερώματα στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας 23χρονος εθελοντής της Πολιτικής Προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι «εξουδετέρωσε» δύο «τρομοκράτες». Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο ένας είχε τοποθετήσει εκρηκτικά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν. Ο δεύτερος, όπως ανέφερε, ανήκε στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς και εμφανιζόταν ως εργαζόμενος στην Πολιτική Προστασία.

Τρεις νεκροί στη Χαν Γιούνις

Στη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, το νοσοκομείο Νάσερ έκανε λόγο για τρεις ακόμη νεκρούς και αρκετούς τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει δραματική, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Ζουν σε σκηνές και προσωρινά καταλύματα

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να μένουν σε σκηνές και προσωρινά καταλύματα, κατά μήκος της ακτής ή δίπλα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Κάτοικοι της Γάζας περιγράφουν τις συνθήκες ως εξαιρετικά δύσκολες. Όπως ανέφερε κάτοικος της Μπέιτ Χανούν, πολλοί έχασαν τα σπίτια και τους ανθρώπους τους, ενώ υπάρχουν ακόμη σοροί κάτω από τα ερείπια.

Άλλος κάτοικος δήλωσε ότι ο πόλεμος και ο λιμός έχουν αφήσει τους ανθρώπους πεινασμένους, τρομοκρατημένους και εκτοπισμένους, την ώρα που αυξάνονται γρήγορα οι τιμές.

Η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό σχεδόν όλων των κατοίκων του θύλακα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 74.200 Παλαιστίνιοι. Τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.