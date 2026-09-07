Γαλλία: «Βουτιά» στην παραγωγή κρασιού
Μία από τις χειρότερες σοδειές των τελευταίων 30 ετών αναμένεται για τη Γαλλία φέτος. Ο τρύγος θα πέσει κάτω από τα 34 εκατομμύρια εκατόλιτρα.
Η φετινή παραγωγή κρασιού είναι μειωμένη κατά 6% σε σχέση με το 2025 και κατά 17% εν συγκρίσει με την περίοδο 2021-2025. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε σήμερα από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας.
Οι δύο αιτίες της “βουτιάς”
Πού οφείλεται αυτή η μεγάλη ζημιά; Το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας δίνει δύο καθαρές εξηγήσεις στην πρώτη του εκτίμηση για την φετινή οινοπαραγωγή:
- Μειώθηκαν τα συνολικά στρέμματα των αμπελώνων.
- Ο πολύ ζεστός και ξηρός καιρός έπληξε βαριά τα αμπέλια.
Η κλιματική πίεση και η συρρίκνωση των καλλιεργειών φέρνουν το Γαλλικό κρασί σε οριακό σημείο.
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