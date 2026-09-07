Βίντεο-σοκ:Τραγωδία στον Καύκασο από φονική χιονοστιβάδα

Τουλάχιστον 11 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο όρος Μιζιργκί στον Καύκασο, όταν χτυπήθηακν από φονική χιονοστιβάδα. Το αδίστακτο πέρασμα του χιονιού άφησε ακόμη πίσω του έξι τραυματίες, ενώ αγνοούνται ακόμη έξι άνθρωποι.

Το βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγράψει την στιγμή της απόλυτης καταστροφής.

Η στιγμή της πρόσκρουσης

Το οπτικό υλικό κόβει την ανάσα. Δείχνει την τρομακτική ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει το βουνό ο λευκός όγκος. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το βουνό μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων κορυφώνεται.