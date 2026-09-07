Η Ρωσία έπληξε τα ουκρανικά λιμάνια Τσορνομόρσκ και Ισμαήλ

Εμπορικό πλοίο, έγινε στόχος επίθεσης από ρωσικές δυνάμεις, χθες βράδυ (6/9/2026), στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, όπου, όπως ανακοίνωσαν μετέφερε στρατιωτικό φορτίο, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Εν τω μεταξύ, σήμερα τις πρωινές ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις, έπληξαν εγκαταστάσεις φόρτωσης, όπως ανέφερε το Interfax, με πηγές του υπουργείου Άμυνας.