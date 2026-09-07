Συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους στο Μαϊάμι

Εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρίας «Amazon», βγήκε εκτός διαδρόμου, ενώ βρισκόταν στη φάση της προσγείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο στο Μαϊάμι, χτύπησε αυτοκίνητα και άρπαξε φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Αποτέλεσμα, ήταν, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, και άλλοι πέντε να τραυματιστούν.

Μεταξύ των τραυματιών, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.