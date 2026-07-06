Γαλλία- Πορτογαλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Εύα Χρντιρόβα, αναφερόμενη στις ταυτόχρονες και μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε Πορτογαλία και Γαλλία, δήλωσε, ότι «Όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται υπό πίεση, η Ευρώπη ανταποκρίνεται από κοινού».

Και συνέχισε, λέγοντας ότι: «αυτό το καλοκαίρι, προετοιμάζουμε προληπτικά έναν αριθμό-ρεκόρ πυροσβεστών, 777 πυροσβέστες, ενώ τα 22 αεροσκάφη μας και τα πέντε ελικόπτερα είναι έτοιμα να βοηθήσουν όποτε χρειαστεί».

Η εκπρόσωπος της ΕΕ, γνωστοποίησε, ότι το Σαββατοκύριακο, Γαλλία και Πορτογαλία, ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των πολλών και ταυτόχρονων πυρκαγιών.

Στην Πορτογαλία, έφτασαν οχήματα και πυροσβέστες, αλλά και πυροσβεστικά αεροσκάφη του “rescEU” από την Ιταλία και την Ισπανία.

Στη Γαλλία, ωστόσο, εστάλησαν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.