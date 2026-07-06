«Χτύπημα» εκατομμυρίων στο μουσείο Λαλίκ

Μία από τις σημαντικότερες συλλογές κοσμημάτων της Γαλλίας βρέθηκε στο στόχαστρο διαρρηκτών τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο Μουσείο Λαλίκ, στην ανατολική Γαλλία, και απέσπασαν κοσμήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή που παρακολουθεί την έρευνα, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 20 κοσμήματα, με την πρώτη εκτίμηση να ανεβάζει την αξία των κλοπιμαίων σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημία που ενδέχεται να προσεγγίζει ακόμη και τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, αν και η ακριβής αποτίμηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το μουσείο είναι αφιερωμένο στο έργο του Ρενέ Λαλίκ, του κορυφαίου δημιουργού κοσμημάτων και υαλουργικών έργων που άφησε το αποτύπωμά του στα καλλιτεχνικά ρεύματα της Art Nouveau και της Art Deco. Βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό εργοστάσιο που φέρει το όνομά του και φιλοξενεί μοναδικά εκθέματα μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν από τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και εκτελέστηκε η διάρρηξη.

Η ανακοίνωση του Μουσείου Lalique:

«Τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου, το Μουσείο Lalique έγινε στόχος διάρρηξης, κατά την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρά την ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας του χώρου.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στην εξέταση του υλικού που καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) του μουσείου. Το προσωπικό έχει ήδη ταυτοποιήσει όλα τα κλεμμένα αντικείμενα και έχει διαβιβάσει τις περιγραφές τους στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του για το προσωπικό και τους επισκέπτες.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Μουσείου Lalique ευχαριστούν όλους όσοι συμμετέχουν στις έρευνες και στη διαχείριση του περιστατικού για τον επαγγελματισμό τους.»