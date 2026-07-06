Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η επείγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου

Η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, μετά τους νέους βομβαρδισμούς της Ρωσίας, εναντίον του Κιέβου, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της, στην πλατφόρμα «Χ».

«Θα το συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα , κατά τη διάρκεια της συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ», ανέφερε η κυρία Λάιεν.