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Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η επείγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου

ΔΙΕΘΝΗ
06/07/2026 11:43
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η επείγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου
PHOTO- AP

Η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, μετά τους νέους βομβαρδισμούς της Ρωσίας, εναντίον του Κιέβου, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της, στην πλατφόρμα «Χ».

«Θα το συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα , κατά τη διάρκεια της συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ», ανέφερε η κυρία Λάιεν.

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