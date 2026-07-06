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Τουλάχιστον 10 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και στην περιφέρειά του

ΔΙΕΘΝΗ
06/07/2026 09:58
Τουλάχιστον 10 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και στην περιφέρειά του
AP Photo/Efrem Lukatsky

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου.

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 46.

Ωστόσο, στην περιφέρεια του Κιέβου, στον τομέα Μπουτσάνσκι, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα τραυματίστηκαν.

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