Τουλάχιστον 10 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και στην περιφέρειά του
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου.
Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 46.
Ωστόσο, στην περιφέρεια του Κιέβου, στον τομέα Μπουτσάνσκι, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα τραυματίστηκαν.
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