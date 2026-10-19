Κίεβο: Μία νεκρή και πέντε τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις

Μία 21χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα

Οι πύραυλοι έπληξαν διαφορετικές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε ιατρικό κέντρο, κτίρια, σταθμό του μετρό και συγκρότημα κατοικιών.

Τα πρώτα πλήγματα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram για ρωσικά πλήγματα σε δύο συνοικίες της πόλης.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι μία 21χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές σε ένα ιατρικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, καθώς και σε άλλο κτίριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου.

Νέο κύμα επιθέσεων στις 3 τα ξημερώματα

Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, σημειώθηκε δεύτερο κύμα ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για καταστροφές σε σταθμό του μετρό, αλλά και σε ένα 25ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σολομιάνσκι.

Από τα συγκεκριμένα πλήγματα τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου.