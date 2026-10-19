Αυστραλία: Βουλεύτρια παρασύρθηκε από όχημα- Μάχη για τη ζωή της

Η ανεξάρτητη πολιτικός της Αυστραλίας, Έλεν Χάινς, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα, στην πολιτεία της Βικτώριας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, ανακοίνωσε ότι η 65χρονη πολιτικός δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Μέχρι στιγμής το κίνητρο του φερόμενου δράστη παραμένει άγνωστο.

Η Έλεν Χάινς εκπροσωπεί από το 2019 την εκλογική περιφέρεια του Ιντι, στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώριας. Είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια και έχει εκλεγεί στην ομοσπονδιακή Βουλή της Αυστραλίας.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Βικτώριας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα 35 λεπτά μετα τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα. Η πολιτικός χτυπήθηκε από ένα λευκό Toyota Land Cruiser έξω από το γραφείο της, στην οδό Μέρφι, περίπου 230 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης.

Ο φερόμενος δράστης είναι 43χρονος από την περιοχή Ταραγουίντζι, η οποία βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

Μόλις ο άνδρας βγήκε από το όχημά του ακινητοποιήθηκε από περαστικό και παραδόθηκε στα χέρια των αρχών.

Η αστυνομία εξετάζει αν το περιστατικό ήταν σκόπιμο και αν ο οδηγός είχε στοχοποιήσει την πολιτικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η βουλευτής και ο ύποπτος ‘είχαν προηγούμενα‘.

Ανησυχίες για ακρωτηριασμό

Η Χέλεν Χέινς υπέστη κρίσιμα τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός της. Τα ξένα μέσα αναφέρουν ακόμη και το ενδεχόμενο να χάσει και τα δύο της πόδια.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο φερόμενος οδηγός θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή σχετικά με το περιστατικό.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, ώστε να ενημερώσει για την υπόθεση. Ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται έρευνα ευρείας κλίμακας, στην οποία συμμετέχουν η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP), η αστυνομία της Βικτώριας και η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (ASIO) για την τραγική υπόθεση. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και η Κοινή Αντιτρομοκρατική Ομάδα.