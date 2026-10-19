Γαλλία: Η κυβέρνηση συγκαλεί σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα «κίτρινα γιλέκα» ανακοινώνουν νέες διαδηλώσεις

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, με την πρωτεύουσα να μετρά τις πληγές της μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές σε υποδομές και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου, Μοντ Μπρεζόν, περίπου 400 εμπορικά καταστήματα έχουν πληγεί στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Για την ανακούφιση των πληγέντων, η κ. Μπρεζόν ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικού μηχανισμού οικονομικής και υλικής αρωγής των επιχειρηματιών.

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συκάλεσε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης, την ώρα που οι εκπρόσωποι των «Κίτρινων Γιλέκων» προαναγγέλλουν νέο κύκλο μαζικών κινητοποιήσεων για το ερχόμενο Σάββατο.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν ήδη στην καθολική απαγόρευση συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων στην πόλη της Μασσαλίας, για το διάστημα από τις 12:00 έως τις 20:00.

Σε επίπεδο πολιτικής κορυφής, ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρόεδρος δεν την έκανε δεκτή, επισημαίνοντας σε σχετική ανακοίνωση πως υπό τις παρούσες συνθήκες κρίνεται θεσμικά αναγκαία η συνέχεια στη διοίκηση και στον επιχειρησιακό συντονισμό των σωμάτων ασφαλείας.

Τα επεισόδια πυροδότησαν ένα σφοδρό κύμα πολιτικών αντιδράσεων, με τους υποψηφίους για την προεδρία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην πορεία προς τις κάλπες. Ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών, Γκαμπριέλ Γκλιξμάν, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη ιστορική καμπή, τονίζοντας ότι η διαφύλαξη της εσωτερικής τάξης αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας.

Ο κ. Γκλιξμάν κάλεσε την κυβέρνηση να επιδείξει απόλυτη αποφασιστικότητα απέναντι στα φαινόμενα βίας, προειδοποιώντας ότι η ολιγωρία ευνοεί την ακροδεξιά, ενώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, κατηγορώντας τον ότι οι ενέργειές του λειτουργούν ως πολιτικό δεκανίκι για τη Μαρίν Λεπέν.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν επέστρεψε τα πυρά, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση την αποκλειστική ευθύνη για το κοινωνικό χάος που έχει επικρατήσει. Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζόν, επέκρινε έντονα τον κ. Μελανσόν, δηλώνοντας ότι το κόμμα του επενδύει συστηματικά εδώ και χρόνια σε λογικές βίαιης σύγκρουσης.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η Γαλλία βρίσκεται στο παρά πέντε», καλώντας το κράτος να ανακτήσει άμεσα τον έλεγχο της κατάστασης και ζητώντας τη συνολική αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας της χώρας.