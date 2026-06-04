Υφαπαργή περιουσιών στην Αλβανία- Αντιστέκονται οι ομογενείς

H κόρη του Έλληνα ομογενή που ξυλοκοπήθηκε άγρια την περασμένη Κυριακή στις διαμαρτυρίες των κατοίκων για την καταπάτηση των περιουσιών τους για να γίνουν πολυτελή ξενοδοχεία μίλησε στον ALPHA.

Τη ίδια ώρα οι αλβανικές αρχές με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα και στοιχεία προσπαθούν να κατασυκοφαντήσουν τους Έλληνες ομογενείς που διαμαρτύρονται για τις περιουσίες τους.