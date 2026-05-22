Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην εξασφάλιση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, τόνισε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Η Ντόχα, η οποία έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, μέχρι τώρα έχει αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν, αφού δέχτηκε επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους drones κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Παράλληλα σήμερα, το al-Arabiya δημοσιεύει αυτό που το σαουδαραβικό δίκτυο τόνισε ότι είναι το «τελικό προσχέδιο» μιας «πιθανής» συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, η οποία θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το το al-Arabiya, η η συμφωνία – η οποία φαίνεται να είναι μια προσωρινή συμφωνία με «εκκρεμή ζητήματα» που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη ισχύος της – θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός ωρών, αλλά αναφέρει επίσης ότι «εκκρεμεί η έγκριση» και από τις δύο πλευρές.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Το αναφερόμενο προσχέδιο συμφωνίας δεν αναφέρει ρητά τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της εξαγωγής του αποθέματος ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, του περιορισμού των βαλλιστικών πυραύλων του και του τερματισμού της υποστήριξής του σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα απροσδιόριστα «εκκρεμή ζητήματα» εντός επτά ημερών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Αν και θέτει ως προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ με τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας, δεν φαίνεται να προσδιορίζει τις συνέπειες εάν τα εκκρεμή ζητήματα δεν επιλυθούν.

Η συμφωνία 9 σημείων λέγεται ότι προβλέπει:

Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών

Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές

Τερματισμός στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και παύση του “πολέμου” δημοσιευμάτων σε μμε.

Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης σε εσωτερικές υποθέσεις

Εγγυημένη ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν

Κοινό μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών

Διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα που θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

Τη σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας

Επαναβεβαίωση της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ