Επικίνδυνη κλιμάκωση

Νέα κλιμάκωση είχαμε τα ξημερώματα, στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στόχευσαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά από επιθέσεις κατά τριών αμερικανικών πλοίων, στο στενό του Ορμούζ.

Τα πλήγματά μας ήταν “χάδι ” δηλώνει ο Τραμπ, ο οποίος εξαπολύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, καλώντας την να συμφωνήσει άμεσα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.