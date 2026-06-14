Γενεύη: Επεισόδια και συγκρούσεις σε διαδήλωση κατά της G7

Ένταση επικράτησε το απόγευμα στη Γενεύη της Ελβετίας, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, που ξεκινά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσουν.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πυρπολήθηκε ένα αυτοκίνητο Tesla, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και γραφεία διεθνών οργανισμών. Μεταξύ των στόχων των βανδαλισμών ήταν εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τα γραφεία της PricewaterhouseCoopers (PwC), καθώς και η έδρα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει ειρηνικά, με τη συμμετοχή περίπου 20.000 ατόμων. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς την G7, την οποία θεωρούν σύμβολο συγκέντρωσης πολιτικής και οικονομικής ισχύος στα χέρια λίγων.

Η επιλογή της Tesla ως στόχου συνδέεται, σύμφωνα με αναλυτές, με την αυξανόμενη κριτική προς τον ιδρυτή της εταιρείας, Ίλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος παγκοσμίως και έχει διατελέσει σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις οικονομικές ανισότητες.