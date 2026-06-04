Ο Ραούλ Κάστρο, καταζητούμενος από τις ΗΠΑ, γιορτάζει τα 95α γενέθλιά του

Ο πρώην ηγέτης της Κούβας Ραούλ Κάστρο έκλεισε σήμερα τα 95 του χρόνια, αν και το πού ακριβώς βρίσκεται δεν είναι γνωστό, δύο εβδομάδες αφού οι αμερικανικές αρχές άσκησαν διώξεις σε βάρος του σε σχέση με την κατάρριψη ενός πολιτικού αεροπλάνου το 1996.

Από νωρίς σήμερα, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ εξήρε τον Κάστρο, τον οποίο, όπως είπε, θεωρεί μέντορα και πατρική φιγούρα για τις συνεισφορές του στην Κούβα.

«Το να φθάσει σε ηλικία 95 ετών σε πλήρη εγρήγορση και ένα ατέρμονο ρεκόρ υπηρεσίας στην Πατρίδα, στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη… όπως ονειρεύτηκαν την κοινωνική δικαιοσύνη εκατομμύρια άνθρωποι, δεν αποτελεί δική του τύχη, είναι δική μας».

Όμως, ο Κάστρο, ένα πρόσωπο κλειδί, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Φιντέλ στον ανταρτοπόλεμο του 1959 που ανέτρεψε τον δικτάτορα που στήριζαν οι ΗΠΑ, βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον πρώην υπουργό Άμυνας της Κούβας πως διέταξε κουβανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να καταρρίψουν αεροπλάνα που λειτουργούσε μια ομάδα Κουβανών εξόριστων το 1996, σε μια κλιμάκωση της εκστρατείας άσκησης πίεσης της Ουάσιγκτον σε βάρος της κομουνιστικής κυβέρνησης της νήσου.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει αυτήν τη χρονιά τις κυρώσεις σε βάρος της Κούβας, διακόπτοντας τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα και απειλώντας με κυρώσεις ξένες επιχειρήσεις στην Κούβα σε μια προσπάθεια να ανατρέψει μία κυβέρνηση, της οποίας για δεκαετίες ηγούνταν οι αδελφοί Κάστρο.

Πρόσφατα, ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε οι ΗΠΑ θα κάνουν «ό,τι είναι δυνατό» για να οδηγηθεί ο Κάστρο ενώπιον της δικαιοσύνης, αφού ανακοίνωσε την άσκηση διώξεων σε βάρος του ενώπιον ενός πλήθους Κουβανό-Αμερικανών στο Μαϊάμι την 20η Μαΐου.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Κάστρο, που παραμένει ένα ισχυρό πρόσωπο στο παρασκήνιο της κουβανικής πολιτικής σκηνής, έχει φύγει από τη νήσο ή πως θα εκδοθεί.

Στα περίχωρα μίας από τις κατοικίες του Κάστρο, έναν περιφραγμένο θύλακα που ονομάζεται La Rinconada σε μία εύπορη συνοικία της Αβάνας όπου κατοικούν ξένοι επιχειρηματίες, διπλωμάτες και Κουβανοί ηγέτες, επικρατούσε ησυχία σήμερα το πρωί.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κάστρο ήταν πριν από έναν μήνα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτομαγιά στην Αβάνα.

Προηγουμένως, είχε εμφανιστεί δημοσίως τη 15η Ιανουαρίου, σε μια δημόσια τελετή στην πρωτεύουσα προς τιμή των 32 Κουβανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ