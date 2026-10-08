Ελ Νίνιο: Κορυφώνεται τον Δεκέμβριο – Τι προβλέπει ο ΠΜΟ

Το ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται τους επόμενους μήνες και να φτάσει στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ) θα επιμείνει έως τον Φεβρουάριο του 2027. Το φαινόμενο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα από το 1950.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ στον Ειρηνικό

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Στην περιοχή Νίνιο 3,4, η θερμοκρασία της θάλασσας αυξήθηκε από 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό τον Ιούνιο του 2026 στους 2,5 βαθμούς τον Αύγουστο. Τον Δεκέμβριο αναμένεται να φτάσει τους 3,7 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό. Πρόκειται για επίπεδο υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ των 2,6 βαθμών, που είχε καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2016.

Η γενική γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστε Σάουλο, τόνισε ότι η πιθανότητα το Ελ Νίνιο να επιμείνει έως τον Φεβρουάριο του 2027 είναι σχεδόν 100%.

«Θερμότητα έτοιμη να εκλυθεί»

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία των υδάτων στην επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού, κοντά στον ισημερινό.

Το φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη άρχισε να εκδηλώνεται τον Ιούνιο και αναμένεται να προκαλέσει υψηλότερες θερμοκρασίες από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, αλλά και σημαντικές μεταβολές στους ανέμους, τις πιέσεις και τις βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ΠΜΟ, το Ελ Νίνιο δεν προσθέτει νέα θερμότητα στον πλανήτη, αλλά απελευθερώνει θερμότητα που είχε αποθηκευτεί κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Ήδη προκαλεί ακραίες συνθήκες

Οι επιπτώσεις του φαινομένου έχουν ήδη γίνει αισθητές. Στην Κεντρική Αμερική, η ξηρασία μειώνει τις σοδειές και προκαλεί απώλειες σε εκτρεφόμενα ζώα. Στην Ινδία, οι έντονες διαταραχές του μουσώνα απειλούν τις καλλιέργειες.

Η πρόβλεψη του ΠΜΟ βασίζεται σε στοιχεία από 13 εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από ωκεανογραφικές σημαδούρες, δορυφόρους και ραδιοκύματα.