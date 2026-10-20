Φλόριντα: Σκότωσε τη σύντροφό του μπροστά στην κόρη του

Τη 30χρονη σύντροφό του, Τζέσικα Αντολίνι, φέρεται να σκότωσε ο 40χρονος Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, την πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια παρέσυρε το σώμα της με το αυτοκίνητό του, στο οποίο βρισκόταν η 5χρονη κόρη του. Ο 40χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση παιδιού και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Την ακολούθησε σε μπαρ και την πυροβόλησε

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Σμιθ ακολούθησε την Αντολίνι σε μπαρ στο Σέιφτι Χάρμπορ της Φλόριντα, όπου την αναζητούσε περίπου στις 21:00.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο 40χρονος συμπεριφερόταν «εξαιρετικά παράξενα» και περιφερόταν στον χώρο σαν να ήταν «δαιμονισμένος».

Όταν εντόπισε τη σύντροφό του, φέρεται να διαπληκτίστηκε μαζί της στον χώρο στάθμευσης. Την ώρα που εκείνη τον ακολουθούσε προς το αυτοκίνητό του, ο Σμιθ φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να την πυροβόλησε στο πρόσωπο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες πολιτών, εντόπισαν το όχημα του Σμιθ και επιχείρησαν να το σταματήσουν. Όταν εκείνος δεν συμμορφώθηκε, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε.

Παραμένει κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας Πινέλας.