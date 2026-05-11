Δυο νέα κρούσματα χανταϊού- Εκκενώνουν σταδιακά το κρουαζιερόπλοιο
Σε συναγερμό τίθενται το ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία στην Ευρώπη για τα κρούσματα χανταϊού, από το μοιραίο κρουαζιερόπλοιο. Συνεχίζεται και σήμερα η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο.
Εν τω μεταξύ, μια Γαλλίδα κι ένα Αμερικανός, εντοπίστηκαν θετικοί στον ιό.
Τα κρούσματα, έχουν φτάσει ήδη τα εννέα.
