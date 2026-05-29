Διεθνής καταδίκη για περιστατικό με ρωσικό drone που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία- Η αντίδραση ΕΕ-ΝΑΤΟ

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία–η πρώτη φορά στον πόλεμο αυτόν που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς.

Το περιστατικό στη Ρουμανία, που είναι επίσης μέλος της ΕΕ, πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που της έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων.

Το drone έπληξε την ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι και προκάλεσε έκρηξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpres επικαλέστηκε την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με την οποία μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου για κρίση πανικού. Εβδομήντα ένοικοι απομακρύνθηκαν.

Η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται ένα χερσαίο σύνορο 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει δεχθεί 28 παραβιάσεις του εναερίου της χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τις επιθέσεις σε λιμάνια του Κιέβου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

– ”Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση”

Σύμφωνα με το υπουργείο, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμμια από μη επανδρωμένα που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος.

“Η Ρουμανία θα λάβει όλα τα απαραίτητα διπλωματικά μέσα ως απάντηση σε αυτή τη σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του εναερίου χώρου της”, έγραψε στο Χ η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα Τσόγιου.

“Η Ρουμανία έχει ενημερώσει τους συμμάχους και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις συνθήκες και έχει ζητήσει μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά συστημάτων anti drone στη Ρουμανία”, έγραψε.

Η υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας. «Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε η Οάνα Τσόγιου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι δυο καταδιωκτικά F-16 και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων». Πάντως, όπως εκτίμησε ο Ρουμάνος ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ, το αμερικανικό σύστημα anti-drone Merops είναι λειτουργικό στη Ρουμανία, αλλά θα ήταν πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί σε πόλη.

Οι κάτοικοι των συνοριακών πόλεων Βράιλα, Γαλάτσι και Τούλτσεα προειδοποιήθηκαν να βρουν καταφύγιο μετά το περιστατικό.

Ο ρουμανικός νόμος επιτρέπει την κατάρριψη drones εν καιρώ ειρήνης, αν κινδυνεύουν ζωές ή περιουσίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν ότι ολόκληρο το ωφέλιμο φορτίο του drone εξερράγη και η φωτιά κατασβέστηκε.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το ραντάρ έχασε την επαφή με το drone καθώς εισήλθε στο Γαλάτσι, επειδή πετούσε πολύ χαμηλά στο έδαφος.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δήλωσε στον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Digi24 ότι το drone επηρέασε δύο κλιμακοστάσια κτιρίων και προκάλεσε ζημιές σε πέντε αυτοκίνητα.

Η Ρουμανία δεν θα δεχτεί ο πόλεμος της επιθετικότητας που διεξάγει η Ρωσία εις βάρος της Ουκρανίας να μεταφερθεί στους Ρουμάνους πολίτες, είπε ο πρόεδρος της χώρας Νικοσούρ Νταν και πρόσθεσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια σειρά μέτρων για τη σχέση της χώρας με τη Ρωσία, “που να είναι ανάλογα με αυτή τη σοβαρή κατάσταση”.

Η Ρουμανία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με δήλωση της ΥΠΕΞ, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόζαν είπε ότι η χώρα θα υπογράψει εντός ωρών σύμβαση που θα της παράσχει συστήματα anti-drone με βάση το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

– Αντιδράσεις

Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνές του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων⁠ drones.

“Καταδικάζουμε την ανευθυνότητα της Ρωσίας και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει τις άμυνές μας ενάντια σε όλες τις απειλές, περιλαμβανομένων drones”, ανέφερε εκπρόσωπος της Συμμαχίας σε ανάρτησή του στο Χ.

Η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ πρόσθεσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία “ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια”.

“Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και στον λαό της. Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία”, έγραψε στο Χ.

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητί, εκτίμησε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ είπε ότι το περιστατικό αυτό δείχνει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά το συμβάν.

“Η Ρωσία όχι μόνο επιτέθηκε στην Ουκρανία, αλλά απείλησε και την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ρωσικό drone συνετρίβη στη Ρουμανία ξανά χθες το βράδυ συνιστώντας απειλή μέσω της παρεμβολής του. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι στη Ρουμανία εδρεύουν γαλλικά στρατεύματα στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής επιχείρησης, κυρίως για να δείξουμε την υποστήριξή μας προς την εθνική κυριαρχία των εταίρων μας στην Ευρώπη”, είπε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς ότι η Ρωσία παραμένει απειλή ανεξάρτητα από τις συνθήκες σχετικά με το περιστατικό με το drone και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Βουκουρέστι.

“Ανεξάρτητα από το αν ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα ανικανότητας, η Ρωσία παραμένει επικίνδυνη και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντί της”, είπε.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου καταδίκασε το συμβάν χαρακτηρίζοντάς το «σοβαρό» και τονίζοντας τον κίνδυνο που συνιστά η Ρωσία «για όλους».

«Καταδικάζω απερίφραστα τα ρωσικά drones που χτυπούν Ρουμάνους στα σπίτια τους. Αυτό είναι σοβαρό. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες στο Γαλάτσι. Η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο για όλους και πρέπει να σταματήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ