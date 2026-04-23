23/04/2026 10:00
Δανία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στο Χίλεροντ
AP Photo/Ronald Zak Φωτογραφία αρχείου

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα στη Δανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, είπαν στο ⁠Reuters οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης.

“Δύο τρένα που εκτελούσαν τοπικά δρομολόγια συγκρούστηκαν μετωπικά. Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί, επομένως κανένας δεν έχει παγιδευτεί … Στον τόπο του ατυχήματος έχουν αποσταλεί πολυάριθμες δυνάμεις”, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μείζονος Κοπεγχάγης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης