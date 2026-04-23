Ζελένσκι: Αυξημένος ο κίνδυνος εξασφάλισης αντιπυραυλικών συστημάτων αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Η Ουκρανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυξημένο κίνδυνο στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ, στην περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτίμησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, δήλωσε, ότι η Ουκρανία έλαβε περιορισμένο αριθμό τέτοιων όπλων επειδή η παραγωγή των ΗΠΑ ήταν περιορισμένη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διακοπή στις προμήθειες ή στην παροχή πληροφοριών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η χώρα του μπόρεσε να εξασφαλίσει αμερικανικά όπλα μέσω του προγράμματος PURL, βάσει του οποίου οι χώρες του ΝΑΤΟ μπορούν να χρηματοδοτούν την αγορά όπλων για το Κίεβο.

“Μέσω αυτού του προγράμματος, μπορούμε να αγοράσουμε αντιβαλλιστικούς πυραύλους για συστήματα Patriot και κάποια άλλα όπλα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς”, σημείωσε ο Ζελένσκι στο CNN.

“Και φυσικά, (δεδομένης) της μεγάλης πρόκλησης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, όλα αυτά τα πακέτα κινδυνεύουν”, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ προσέφεραν στο Κίεβο “ μόνο έναν μικρό αριθμό. Δεν είχαμε πάρα πολλά. Καταλαβαίνουμε γιατί, επειδή η παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο μεγάλη”, δήλωσε.

“Και αν ο πόλεμος συνεχιστεί ή η εκεχειρία καθυστερήσει… (αυτό) δεν θα είναι καλό. Και ίσως να αντιμετωπίσουμε περισσότερους κινδύνους με τα αντιβαλλιστικά”, τόνισε.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία προσφέρει στις χώρες της Μέση Ανατολής την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στη διάρκεια των οποίων αντιμετωπίζει τα drones που εκτοξεύει η Ρωσία, τα οποία είναι κυρίως ιρανικά.

Η Ουκρανία υπέγραψε σχετικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

“Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες”, σημείωσε ο Ζελένσκι, “ Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε πρώτα την τεχνογνωσία μας… και το δεύτερο σημείο είναι οι εκπαιδευτικές αποστολές”.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ