Άνοιξαν πυρ και κατά ελληνικών συμφερόντων πλοίου- Αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με το Ιράν
Επίθεση από Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν δέχτηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στη γέφυρα.
Μαζί με το Ελληνικό οι Ιρανοί χτύπησαν δυο ακόμη πλοία στην ίδια περιοχή τριπλή επίθεση σημειώνεται λίγες ώρες μετά την παράταση της εκεχειρίας από τον Προέδρο Τραμπ, προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια κοινή πρόταση οι ηγέτες του Ιράν που σφάζονται μεταξύ τους.
