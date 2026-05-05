Η Κίνα χαρακτήρισε «παράνομες» τις ευρύτερες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Κούβας

Η Κίνα, κάλεσε σήμερα την Ουάσιγκτον να βάλει αμέσως τέλος στο εμπάργκο και τις κυρώσεις της εναντίον της Κούβας, λέγοντας ότι η διεύρυνση των μέτρων αυτών είναι «παράνομη» και συνιστά «σοβαρή παραβίαση» των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να αυξήσει την πίεση επί της Αβάνας, αφού ανέτρεψε τον ηγέτη της Βενεζουέλας, υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με τον οποίο διευρύνει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, εναντίον της κουβανικής κυβέρνησης, είπαν στο Ρόιτερς δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Το Πεκίνο είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην Κούβα όταν είχε αναζωπυρωθεί η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το νησί, το οποίο κυβερνάται από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, όταν οι ΗΠΑ είχαν συλλάβει τον βενεζουελανό ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Κούβας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις εναντίον της Κούβας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και επέκρινε την κίνηση αυτή επισημαίνοντας ότι συνιστά «σοβαρή παραβίαση» των θεμελιωδών κανόνων των διεθνών σχέσεων.

«Η Κίνα … καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν αμέσως το εμπάργκο και τις κυρώσεις εναντίον της Κούβας και οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής πίεσης», προστίθεται στη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ακόμα ότι το εμπάργκο και οι κυρώσεις παραβιάζουν το δικαίωμα του κουβανικού λαού να υπάρχει και να αναπτύσσσεται.

Η Κίνα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Κούβας να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλειά της και αντιτίθεται αποφασιστικά στην ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της, πρόσθεσε το υπουργείο.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ