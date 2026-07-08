Αντιδράσεις για τα F35 εντός και εκτός ΗΠΑ

Η υπόσχεση του Τραμπ προς τον Ερντογάν για τα F-35, προκαλεί ήδη ένα μπαράζ αντιδράσεων εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτείων.

Την έντονη αντίδραση του, στις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για τα F-35, εκφράζει μιλώντας στον ALPHA, ο Ελληνοαμερικανός Βουλευτής Γκας Μπιλιράκης.

Μας ενημερώνουν ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης και ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στην Τουρκία, Νίκος Μαρκοβίτης.