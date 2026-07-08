LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

08:15
ALPHA NEWS

Αντιδράσεις για τα F35 εντός και εκτός ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ
08/07/2026 20:10

Η υπόσχεση του Τραμπ προς τον Ερντογάν για τα F-35, προκαλεί ήδη ένα μπαράζ αντιδράσεων εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτείων.

Την έντονη αντίδραση του, στις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για τα F-35, εκφράζει μιλώντας στον ALPHA, ο Ελληνοαμερικανός Βουλευτής Γκας Μπιλιράκης.

Μας ενημερώνουν ο ανταποκριτής της  τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης και ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στην Τουρκία, Νίκος Μαρκοβίτης.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης