Αντιδράσεις για τα F35 εντός και εκτός ΗΠΑ
Η υπόσχεση του Τραμπ προς τον Ερντογάν για τα F-35, προκαλεί ήδη ένα μπαράζ αντιδράσεων εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτείων.
Την έντονη αντίδραση του, στις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για τα F-35, εκφράζει μιλώντας στον ALPHA, ο Ελληνοαμερικανός Βουλευτής Γκας Μπιλιράκης.
Μας ενημερώνουν ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης και ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στην Τουρκία, Νίκος Μαρκοβίτης.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις