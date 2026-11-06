Αντι-NAVTEX από την Τουρκία

Νέα αντίδραση από την Άγκυρα προκαλεί η επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, απαντώντας στις αναγγελίες Ελλάδας και Κύπρου για τις ερευνητικές εργασίες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Η τουρκική κίνηση έρχεται μετά την έκδοση NAVTEX από την ελληνική πλευρά, η οποία έδωσε το σήμα για την έναρξη των ερευνών.

Με την έκδοση της αντι-NAVTEX, η Άγκυρα επιχειρεί να αμφισβητήσει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ανεβάζοντας ξανά την ένταση γύρω από ένα έργο με ιδιαίτερη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και στην πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου.