Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ – Τέλος εποχής για τον ισχυρό γερουσιαστή των ΗΠΑ

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, μία από τις γνωστές πολιτικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε σήμερα η Washington Post.

Απόγονος της ιστορικής και πάμπλουτης οικογένειας Ροκφέλερ, ο Τζέι Ροκφέλερ άφησε το δικό του αποτύπωμα στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Για περίπου τρεις δεκαετίες υπηρέτησε στη Γερουσία, συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη. Εργάστηκε για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, με στόχο να μπορούν περισσότεροι Αμερικανοί να λαμβάνουν την περίθαλψη που χρειάζονται.

Παράλληλα, δεν δίστασε να συγκρουστεί πολιτικά με τον Τζορτζ Ου. Μπους. Άσκησε έντονη κριτική στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράκ.

Η μακρά παρουσία του στο Κογκρέσο, οι κοινωνικές του πρωτοβουλίες και οι πολιτικές του αντιπαραθέσεις τον κατέστησαν μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της αμερικανικής Γερουσίας.