Αίγυπτος: Ανατράπηκε λεωφορείο – 21 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου όταν λεωφορείο με επιβάτες ανατράπηκε.

Συγκεκριμένα το λεωφορείο κινούνταν σε δρόμο που συνδέει τις πόλεις Νταχάμπ και Ντουεϊμπαα, τουριστικά μέρη, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ανατράπηκε. 21 άνθρωποι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι νεκροί. Συνολικά το λεωφορείο μετέφερε 43 ανθρώπους, ενώ 10 από τους 21 νεκρούς ήταν ιορδανικής καταγωγής.

Στην Αίγυπτο τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα, καθώς η οδική συμπεριφορά είναι επικίνδυνη. Αιτία των περιστατικών αποτελεί επίσης η κακή συντήρηση των οχημάτων και δρόμων, ενώ οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα σε όλη την χώρα για το 2026 φτάνουν τους 6.000.