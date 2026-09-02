Κ. Κάλας: Κρατική τρομομοκρατία η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία

Ευθεία απάντηση στη Μόσχα εξαπέλυσε η επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας της Ε.Ε., Κάγια Κάλας. Από την Ιρλανδία, όπου συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών, η Ευρωπαία αξιωματούχος, χαρακτήρισε ανοιχτά ως “κρατική τρομοκρατία” την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Η δήλωση αυτή, έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Βερολίνου, που δείχνουν ξεκάθαρα τη Ρωσία ως υπεύθυνη για το χτύπημα του περασμένου μήνα.

Η Ευρώπη ανεβάζει τους τόνους και ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση. Όπως αποκάλυψε η Κάγια Κάλας, οι ευρωπαϊκές αρχές επεξεργάζονται ήδη μια τεράστια λίστα με 1600 επιπλέον κυρώσεις. Στο στόχαστρο μπαίνει απευθείας το πολεμικό και στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, ενώ ο αριθμός των μέτρων μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας της συνεχούς κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, η οργή “ξεχειλίζει” και στο Παρίσι. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό κάλεσε για διαμαρτυρία τον Ρώσο επιτετραμμένο στο Παρίσι, ζητώντας εξηγήσεις για το συμβάν στη Γερμανία.

Παράλληλα, η Γαλλία “πιέζει” τις Βρυξέλλες για άμεση λήψη αυστηρών ευρωπαϊκών μέτρων, βάζοντας στο στόχαστρο τον σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να σπάσει το εμπάργκο.