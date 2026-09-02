Tέλος στην χρήση του AI για τους μαθητές στην Ν. Υόρκη

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης οδεύει στην απαγόρευση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης μέχρι το Λύκειο. Ωστόσο, η χρήση της θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές που αφορούν την εκμάθηση αυτής της τεχνολογίας και κάποια πιλοτικά προγράμματα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, θα απαγορευθούν επίσης τα chatbots τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι ΤΝ που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.

Δεν λείπουν και οι φωνές που αναρωτιούνται πώς μπορεί να ελεγχθεί η χρήση της ΤΝ, καθώς πραγματοποιείται συχνά εκτός σχολείου και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι κανόνες, ωστόσο, ορίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να την χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, για την προετοιμασία μαθημάτων ή τη σύνταξη μηνυμάτων.

Συνίσταται επίσης απο το Υπουργείο Παιδείας και ο περιορισμός του χρόνου μπροστά στην οθόνη σε:

– 45 λεπτά στην τάξη για τους μαθητές του Γυμνασίου και

– 30 λεπτά για τους μαθητές του Δημοτικού.

Σήμερα αναμένεται η παρουσίαση των νέων κανόνων.

Οι νέοι κανόνες έρχονται να συμπληρώσουν το έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, το οποίο όμως θεωρήθηκε υπερβολικά επιεικές και προκάλεσε οργή σε πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο είχε εγκρίνει την Τεχνητή Νοημοσύνη για μαθητές δημόσιων σχολείων στη Νέα Υόρκη για «έρευνα, εξερεύνηση και δημιουργικά έργα».

Έπειτα από θύελλα αντιδράσεων, ο υπεύθυνος για τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, ο Κάμαρ Σάμιουελς, δήλωσε ότι οι αρχές «έχασαν τον στόχο» στην ανακοίνωσή τους και διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία του “εξετάζει σοβαρά” την πιθανότητα λήψης αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση της ΤΝ από νεότερους μαθητές.

Το υπουργείο Παιδείας θα συστήσει μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, αιρετούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους συνδικάτων, με στόχο την εκπόνηση έκθεσης έως τον Απρίλιο του 2027, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για την πολιτική της Νέας Υόρκης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία.