Αυστρία: Φυλάκιση 15 ετών στον 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τ. Σουίφτ

Σε κάθειρξη 15 ετών, καταδικάστηκε ένας 21χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.

Αφού συσκέφθηκαν επί πολλές ώρες, οι ένορκοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέραν Α., ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε πειστεί πως ήταν καθήκον του να «κάνει τζιχάντ».

Ο Μπέραν Α. δικαζόταν από τον περασμένο μήνα στην πόλη Βίνερ Νόιστατ, μαζί με έναν συνομήλικό του, τον Άρντα Κ. Μαζί με έναν τρίτο Αυστριακό, τον Χάσαν Ε., ο οποίος κρατείται στη Σαουδική Αραβία, πιστεύεται ότι είχαν συγκροτήσει έναν τρομοκρατικό πυρήνα για να διαπράξουν επιθέσεις.

