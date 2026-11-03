Αυστραλία: Αυτοκίνητο εισέβαλε με όπισθεν σε σούπερ μάρκετ

Ένα αυτοκίνητο εισήλθε με την όπισθεν στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, γκρεμίζοντας τμήμα του τοίχου και ράφια του καταστήματος.

Ο ιδιοκτήτης, Marc Schirripa, βρισκόταν ελάχιστα εκατοστά από το σημείο της πρόσκρουσης και δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που ο Schirripa γέμιζε ράφια μέσα στο σούπερ μάρκετ. Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος, με τούβλα και άλλα συντρίμμια να εκτοξεύονται στον χώρο.

Οι κάμερες CCTV κατέγραψαν την πρόσκρουση

Το βίντεο από τις κάμερες CCTV δείχνει το όχημα να διαπερνά τον τοίχο του σούπερ μάρκετ και να καταστρέφει σειρά από ράφια που βρίσκονταν πίσω από τον Marc Schirripa.

Ο Schirripa είχε αγοράσει την επιχείρηση μόλις έναν μήνα πριν από το περιστατικό. Περιέγραψε ότι άκουσε έναν «ηχητικό κρότο» πίσω του τη στιγμή που το αυτοκίνητο έσπασε τον τοίχο.

Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς στο σούπερ μάρκετ

Παραϊατρικοί παρείχαν βοήθεια στον Marc Schirripa στο σημείο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανένα πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στο σούπερ μάρκετ δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Η 31χρονη οδηγός, κάτοικος Woodville, βγήκε αλώβητη από το αυτοκίνητο. Μαζί της επέβαινε μία 29χρονη γυναίκα, η οποία επίσης δεν τραυματίστηκε.

Στην οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερβολική όπισθεν. Ο Marc Schirripa ευχαρίστησε την τοπική κοινότητα για τη στήριξη που έλαβε μετά το συμβάν.