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Τζένη Κατσίγιαννη: Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα ξαναβγεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 12:56

Η Τζένη Κατσίγιαννη μιλησε στην Super Κατερίνα για το καλοκαίρι που πέρασε και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής, ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι, με πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Μίλησε για το απίστευτο περιστατικό με το κλαρκ που έφερε πιάτα για σπάσιμο στην Ζάκυνθο, όταν η τραγουδίστρια ήταν στην πίστα.

πιάτα πανηγύρι κλαρκ
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Για την γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Τζένη Κατσίγιαννη είπε: “Είχα την χαρά να τον συναντήσω σε ένα πανηγύρι. Μου φάνηκε καλή ψυχή. Αν ήταν άλλος καλλιτέχνης δε θα ερχόταν, θα θεωρούσε το να βρεθεί σε πανηγύρι, υποτιμητικό”. 

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