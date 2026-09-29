Τραγωδία στη Θάσο. Έχασε την ζωή του ο 16χρονος που τραυματίστηκε σε αγώνα

Έφυγε από τη ζωή το πρωϊ ο 16χρονος ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας, στον οποίο αγωνιζόταν ο 16χρονος, εκφράζοντας τη θλίψη της αθλητικής οικογένειας του συλλόγου: «Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του 16χρονου, τονίζοντας πως η διοίκηση, οι προπονητές και οι συμπαίκτες του θα βρίσκονται στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.