Μάνδρα: Συγκίνηση για τα 9 χρόνια από τη φονική πλημμύρα

Οι ζωγραφιές των παιδιών που αφιέρωσαν στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πλημμύρας της Μάνδρας

Οι ζωγραφιές των παιδιών που αφιέρωσαν στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πλημμύρας της Μάνδρας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας"

Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, στις 15 Νοεμβρίου 2017, που κόστισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.

Συγγενείς των θυμάτων τίμησαν χθες, τη μνήμη των ανθρώπων τους, ενώ ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς έθεσε ξανά το ζήτημα της πρόληψης και της έγκαιρης προειδοποίησης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Εκείνη την ημέρα, ορμητικοί χείμαρροι έπληξαν την περιοχή, παρασύροντας ανθρώπους, αυτοκίνητα και περιουσίες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ ο απολογισμός ήταν βαρύς. Εκτός από τους 25 νεκρούς, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικοί χώροι και οκτώ δημόσια κτίρια.

Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τα θύματα

Εννέα χρόνια μετά, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Β. Κοροπούλη για να τιμήσουν τους ανθρώπους που χάθηκαν. Στις εκδηλώσεις μνήμης συμμετείχαν ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία μαθητών από σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο της πλατείας, αποτυπώνοντας με τον δικό τους τρόπο την τραγωδία. Μέσα από τα έργα τους έστειλαν και ένα μήνυμα για το μέλλον, με χαρακτηριστική τη φράση «η βροχή μερικές φορές δεν είναι πλάκα».

Το ζητούμενο είναι η πρόγνωση των επιπτώσεων

Με αφορμή την επέτειο, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς αναφέρθηκε, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στα μαθήματα που πρέπει να έχει αφήσει η καταστροφή.

Όπως εξήγησε, το ακραίο καιρικό φαινόμενο του 2017 είχε καταγραφεί από τα διαθέσιμα μετεωρολογικά συστήματα. Υπήρχε ραντάρ και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. Εκείνο που έλειπε ήταν η σύνδεση της μετεωρολογικής παρατήρησης με την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου, τις επιχειρησιακές αποφάσεις και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι έκτοτε έγιναν σημαντικά βήματα, όπως η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών ραντάρ.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μεγάλη πρόκληση παραμένει η πρόγνωση των επιπτώσεων και όχι μόνο του καιρού. Όπως σημείωσε, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει. Πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε πού θα κινηθούν τα νερά, ποιες περιοχές απειλούνται και ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν.

Η τραγωδία της Μάνδρας εξακολουθεί, εννέα χρόνια μετά, να υπενθυμίζει την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη και αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας “Πατέρας”