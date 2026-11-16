Ναύπλιο: Συγκρούστηκαν ημιφορτηγά στα Πυργιώτικα

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στα Πυργιώτικα Ναυπλίου όταν δύο ημιφορτηγά συγκρούστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Δύο άτομα τραυματίστηκαν από την σύγκρουση ενώ, τα οχήματα υπέστησαν ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και ασθενοφορό του ΕΚΑΒ.

Τους τραυματίες, παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Πηγή βίντεο: Αργολικές Ειδήσεις.