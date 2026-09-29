Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Μπαράζ καταγγελιών έρχεται τώρα στο φως, για την κλινική στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούσε Ογκολογικό τμήμα, χωρίς άδεια. Όπως αποκαλύπτεται, έκαναν χημειοθεραπείες παράνομα, ενώ συνταγογραφούν και φάρμακα χημειοθεραπείας, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς καρκίνο.

Για την υπόθεση, έχουμε ήδη, παρέμβαση του εισαγγελέα.

Η συγκεκριμένη κλινική έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο, μετά από μια σειρά καταγγελιών, εξακολουθούσε όμως να λειτουργεί κανονικά.

Οι έλεγχοι είχαν εντοπίσει πολλές παρατυπίες αλλά οι τελικές αποφάσεις καθυστερούσαν μήνες..